Frogie (FROGIE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frogie (FROGIE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frogie (FROGIE) Informatie How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun! How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun! Officiële website: https://www.frogie.xyz/ Koop nu FROGIE!

Frogie (FROGIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frogie (FROGIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.72K $ 20.72K $ 20.72K Totale voorraad: $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M Circulerende voorraad: $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.72K $ 20.72K $ 20.72K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Frogie (FROGIE) prijs

Frogie (FROGIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frogie (FROGIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROGIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROGIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROGIE begrijpt, kun je de live prijs van FROGIE token verkennen!

Prijsvoorspelling van FROGIE Wil je weten waar je FROGIE naartoe gaat? Onze FROGIE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FROGIE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!