Froggi ($FROGGI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.00101418 24u hoog $ 0.00126909 Hoogste prijs ooit $ 0.00854903 Laagste prijs $ 0.00101418 Prijswijziging (1u) -0.36% Prijswijziging (1D) -11.64% Prijswijziging (7D) -29.94%

Froggi ($FROGGI) real-time prijs is $0.00111105. De afgelopen 24 uur werd er $FROGGI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00101418 en een hoogtepunt van $ 0.00126909, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $FROGGI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00854903, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00101418 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $FROGGI met -0.36% veranderd in het afgelopen uur, -11.64% in de afgelopen 24 uur en -29.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Froggi ($FROGGI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 85.22K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 85.22K Circulerende voorraad 76.74M Totale voorraad 76,740,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Froggi is $ 85.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $FROGGI is 76.74M, met een totale voorraad van 76740000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 85.22K.