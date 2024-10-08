Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frogg and Ratt (FRATT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frogg and Ratt (FRATT) Informatie Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Frogg and Ratt tells the story of two degens trying to make it on Sui Network. Frogg and Ratt is a dynamic community-driven memecoin launched on the Sui Network on 8th October 2024. Founded by a decentralized team of founders, devs and builders within the Sui ecosystem. Frogg and Ratt aims to create one of the strongest communities on Sui through a combination of humor, memes, and good vibes. With an emphasis on fun and inclusivity, Frogg and Ratt offers a unique opportunity for memecoin enthusiasts to connect, grow, and engage in the exciting Sui ecosystem with a lighthearted twist. Officiële website: https://www.fratt.xyz/ Koop nu FRATT!

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frogg and Ratt (FRATT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.66K $ 11.66K $ 11.66K Totale voorraad: $ 169.70M $ 169.70M $ 169.70M Circulerende voorraad: $ 144.24M $ 144.24M $ 144.24M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Hoogste ooit: $ 0.02413011 $ 0.02413011 $ 0.02413011 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Frogg and Ratt (FRATT) prijs

Frogg and Ratt (FRATT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frogg and Ratt (FRATT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRATT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRATT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRATT begrijpt, kun je de live prijs van FRATT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FRATT Wil je weten waar je FRATT naartoe gaat? Onze FRATT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRATT token!

