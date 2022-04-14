FrogeX (FROGEX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FrogeX (FROGEX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FrogeX (FROGEX) Informatie FrogeX is the direct successor to Froge (EcoDefi token). With Automatic Liquidity posting, Ethereum Dividends for all holders, and gas fees equivalent to DAI and USDT. 5% Buy Tax, 8% Sell Tax. Dedicated to supporting EcoCharity efforts, FrogeX is backed by the Froge Finance Foundation based in The Hague, Netherlands. FrogeX was handcrafted as the first-ever Moonco 1st Generation Contract. Despite its complexity, it outperforms all meme tokens on ERC-20 in terms of gas costs. This combined with the dedicated team behind it will make FrogeX the World's Best EcoDefi token. Officiële website: https://x.frogefinance.com/ Koop nu FROGEX!

FrogeX (FROGEX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FrogeX (FROGEX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Circulerende voorraad: $ 410.76 $ 410.76 $ 410.76 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 240.72K $ 240.72K $ 240.72K Hoogste ooit: $ 0.00009357 $ 0.00009357 $ 0.00009357 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FrogeX (FROGEX) prijs

FrogeX (FROGEX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FrogeX (FROGEX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROGEX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROGEX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROGEX begrijpt, kun je de live prijs van FROGEX token verkennen!

Prijsvoorspelling van FROGEX Wil je weten waar je FROGEX naartoe gaat? Onze FROGEX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FROGEX token!

