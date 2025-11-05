BeursDEX+
De live Frog X Toad 6900 prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime FXT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FXT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FXT

FXT Prijsinformatie

Wat is FXT

FXT whitepaper

FXT officiële website

FXT tokenomie

FXT Prijsvoorspelling

Frog X Toad 6900 logo

Frog X Toad 6900 Prijs (FXT)

Niet genoteerd

1 FXT naar USD live prijs:

--
----
-6.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator.
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 22:55:12 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-6.10%

-29.92%

-29.92%

Frog X Toad 6900 (FXT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FXT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FXT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FXT met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -6.10% in de afgelopen 24 uur en -29.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) Marktinformatie

$ 24.51K
$ 24.51K$ 24.51K

--
----

$ 24.51K
$ 24.51K$ 24.51K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Frog X Toad 6900 is $ 24.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FXT is 69.00B, met een totale voorraad van 69000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.51K.

Frog X Toad 6900 (FXT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Frog X Toad 6900 naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Frog X Toad 6900 naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Frog X Toad 6900 naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Frog X Toad 6900 naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-6.10%
30 dagen$ 0-38.20%
60 dagen$ 0-78.47%
90 dagen$ 0--

Wat is Frog X Toad 6900 (FXT)?

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Frog X Toad 6900 (FXT) hulpbron

Officiële website

Frog X Toad 6900 Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Frog X Toad 6900 (FXT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Frog X Toad 6900 (FXT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Frog X Toad 6900 te bekijken.

Bekijk nu de Frog X Toad 6900 prijsvoorspelling !

FXT naar lokale valuta's

Frog X Toad 6900 (FXT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Frog X Toad 6900 (FXT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FXT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Frog X Toad 6900 (FXT)

Hoeveel is Frog X Toad 6900 (FXT) vandaag waard?
De live FXT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FXT naar USD prijs?
De huidige prijs van FXT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Frog X Toad 6900?
De marktkapitalisatie van FXT is $ 24.51K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FXT?
De circulerende voorraad van FXT is 69.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FXT?
FXT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FXT?
FXT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van FXT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FXT is -- USD.
Zal FXT dit jaar hoger gaan?
FXT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FXT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Frog X Toad 6900 (FXT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

