Frog X Toad 6900 (FXT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) -6.10% Prijswijziging (7D) -29.92%

Frog X Toad 6900 (FXT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FXT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FXT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FXT met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, -6.10% in de afgelopen 24 uur en -29.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Frog X Toad 6900 (FXT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 24.51K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 24.51K Circulerende voorraad 69.00B Totale voorraad 69,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Frog X Toad 6900 is $ 24.51K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FXT is 69.00B, met een totale voorraad van 69000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 24.51K.