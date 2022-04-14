Frog Games (FG) Tokenomie
Frog Games (FG) Informatie
Real Frogs. Real Games. Real Fun. Our passionate team of game developers is dedicated to creating unique, live-action wagering games featuring real frogs.
We're more than just a gaming studio. Frog Games operates its own decentralized wagering platform and will soon license our distinctive content to industry giants like Stake, BCGame, Roobet, Rollbit, and Sportsbet.
The Next Generation of Live Casino Gaming—With Frogs Our focus? Bringing the excitement of live dealer casino games to a whole new level—powered by real-life frogs . Imagine fast-paced, action-packed betting experiences where real amphibians determine the outcome in a fair, transparent, and wildly entertaining way.
Leading Competitor: 🚀 Evolution Gaming (Live dealer games) - $2.21 billion+ annual revenue (2024)
The $FG Token At the heart of our company is FG Token—a Meme x Utility token with real financial backing. Here's how it works:
🐸 50% of all revenues from our platform and licensing deals will be used to buy back and burn FG tokens—forever. 🐸 More than a meme: FG holders will get access to exclusive perks and rewards. Our Team & Vision Our global team has deep roots in the gaming industry, having built the platform that now operates as Ubet.io. With years of experience in online betting, blockchain gaming, and entertainment, we're set to redefine casino gaming with never-before-seen frog-powered action .
🚀 Our vision? To become a top-tier gaming provider to the world's biggest casino operators, offering an innovative suite of real-life frog games that captivate players worldwide.
Join the Leap Forward The future of gaming is here—and it's amphibious. Follow us, play with us, and hop on board as we shake up the industry!
Frog Games (FG) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frog Games (FG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
Frog Games (FG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van Frog Games (FG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal FG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel FG tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van FG begrijpt, kun je de live prijs van FG token verkennen!
Prijsvoorspelling van FG
Wil je weten waar je FG naartoe gaat? Onze FG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.