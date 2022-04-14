Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frodo the Virtual Samurai (FROG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Informatie First Frog on BNB, AI means Animal inteligence - 40% airdropped to Binance Megadrop wallets - 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website. - 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

Officiële website: https://frogonbnb.com/

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frodo the Virtual Samurai (FROG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Totale voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Circulerende voorraad: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M Hoogste ooit: $ 0.00852264 $ 0.00852264 $ 0.00852264 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00084985 $ 0.00084985 $ 0.00084985 Meer informatie over Frodo the Virtual Samurai (FROG) prijs

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frodo the Virtual Samurai (FROG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FROG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FROG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FROG begrijpt, kun je de live prijs van FROG token verkennen!

