Fringe Finance (FRIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fringe Finance (FRIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets. Officiële website: https://fringe.fi/ Whitepaper: https://app.fringe.fi/FringeWhitepaperv1.2.pdf

Fringe Finance (FRIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fringe Finance (FRIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 156.06K $ 156.06K $ 156.06K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 156.06K $ 156.06K $ 156.06K Hoogste ooit: $ 0.082029 $ 0.082029 $ 0.082029 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00015506 $ 0.00015506 $ 0.00015506 Meer informatie over Fringe Finance (FRIN) prijs

Fringe Finance (FRIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fringe Finance (FRIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRIN begrijpt, kun je de live prijs van FRIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van FRIN Wil je weten waar je FRIN naartoe gaat? Onze FRIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRIN token!

