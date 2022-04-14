Frens of Elon (FRENS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Frens of Elon (FRENS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Frens of Elon (FRENS) Informatie Follow the story of seven frens: Trump, Elon, Vivek, RFK, Tulsi, Dana, and Joe, here to make America great again! Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burned and contract renounced, with $FRENS anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Officiële website: https://frensofelon.com/

Frens of Elon (FRENS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frens of Elon (FRENS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Totale voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Circulerende voorraad: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Hoogste ooit: $ 0.01529328 $ 0.01529328 $ 0.01529328 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Frens of Elon (FRENS) prijs

Frens of Elon (FRENS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frens of Elon (FRENS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRENS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRENS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRENS begrijpt, kun je de live prijs van FRENS token verkennen!

Prijsvoorspelling van FRENS Wil je weten waar je FRENS naartoe gaat? Onze FRENS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRENS token!

