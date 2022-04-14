FREGO (FREGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FREGO (FREGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FREGO (FREGO) Informatie FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO's product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego. Officiële website: https://www.frego.ai/ Whitepaper: https://docs.frego.ai/

FREGO (FREGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FREGO (FREGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 197.81K $ 197.81K $ 197.81K Totale voorraad: $ 903.45M $ 903.45M $ 903.45M Circulerende voorraad: $ 903.45M $ 903.45M $ 903.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 197.81K $ 197.81K $ 197.81K Hoogste ooit: $ 0.02039821 $ 0.02039821 $ 0.02039821 Laagste ooit: $ 0.0000844 $ 0.0000844 $ 0.0000844 Huidige prijs: $ 0.00021848 $ 0.00021848 $ 0.00021848 Meer informatie over FREGO (FREGO) prijs

FREGO (FREGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FREGO (FREGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FREGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FREGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FREGO begrijpt, kun je de live prijs van FREGO token verkennen!

Prijsvoorspelling van FREGO Wil je weten waar je FREGO naartoe gaat? Onze FREGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

