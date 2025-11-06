FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FIGHTX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIGHTX hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIGHTX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Circulerende voorraad 999.91M 999.91M 999.91M Totale voorraad 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

De huidige marktkapitalisatie van FreeInnovGovHopeThrstX is $ 5.93K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIGHTX is 999.91M, met een totale voorraad van 999914913.72. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.93K.