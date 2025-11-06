BeursDEX+
De live FREEDA prijs vandaag is 0.00000462 USD. Volg realtime FREEDA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FREEDA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FREEDA

FREEDA Prijsinformatie

Wat is FREEDA

FREEDA officiële website

FREEDA tokenomie

FREEDA Prijsvoorspelling

FREEDA Prijs (FREEDA)

Niet genoteerd

1 FREEDA naar USD live prijs:

--
----
+1.70%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden.
FREEDA (FREEDA) live prijsgrafiek
FREEDA (FREEDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

--

+1.71%

-14.42%

-14.42%

FREEDA (FREEDA) real-time prijs is $0.00000462. De afgelopen 24 uur werd er FREEDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000451 en een hoogtepunt van $ 0.00000464, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FREEDA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00004477, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000451 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FREEDA met -- veranderd in het afgelopen uur, +1.71% in de afgelopen 24 uur en -14.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FREEDA (FREEDA) Marktinformatie

--
----

De huidige marktkapitalisatie van FREEDA is $ 4.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FREEDA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.62K.

FREEDA (FREEDA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van FREEDA naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FREEDA naar USD $ -0.0000014683.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FREEDA naar USD $ -0.0000034387.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FREEDA naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+1.71%
30 dagen$ -0.0000014683-31.78%
60 dagen$ -0.0000034387-74.43%
90 dagen$ 0--

Wat is FREEDA (FREEDA)?

FREEDA is an advanced AI-powered platform designed to revolutionize content creation and customer engagement. Its primary purpose is to enable users to generate high-quality images and voice-overs effortlessly by interacting with the platform through social media. By tagging @FREEDA_Official on X (Twitter), users can create unique multimedia content that enhances their online presence. Additionally, FREEDA offers customizable AI chatbots for businesses, facilitating personalized customer interactions and improving service efficiency. This dual functionality not only empowers individual creators but also supports businesses in delivering tailored experiences, ultimately driving engagement and satisfaction.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

FREEDA (FREEDA) hulpbron

Officiële website

FREEDA Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FREEDA (FREEDA) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FREEDA (FREEDA) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FREEDA te bekijken.

Bekijk nu de FREEDA prijsvoorspelling !

FREEDA naar lokale valuta's

FREEDA (FREEDA) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FREEDA (FREEDA) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FREEDA token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over FREEDA (FREEDA)

Hoeveel is FREEDA (FREEDA) vandaag waard?
De live FREEDA prijs in USD is 0.00000462 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FREEDA naar USD prijs?
De huidige prijs van FREEDA naar USD is $ 0.00000462. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FREEDA?
De marktkapitalisatie van FREEDA is $ 4.62K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FREEDA?
De circulerende voorraad van FREEDA is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FREEDA?
FREEDA bereikte een ATH-prijs van 0.00004477 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FREEDA?
FREEDA zag een ATL-prijs van 0.00000451 USD.
Wat is het handelsvolume van FREEDA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FREEDA is -- USD.
Zal FREEDA dit jaar hoger gaan?
FREEDA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FREEDA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
FREEDA (FREEDA) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

