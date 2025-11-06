FREEDA (FREEDA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000451 $ 0.00000451 $ 0.00000451 24u laag $ 0.00000464 $ 0.00000464 $ 0.00000464 24u hoog 24u laag $ 0.00000451$ 0.00000451 $ 0.00000451 24u hoog $ 0.00000464$ 0.00000464 $ 0.00000464 Hoogste prijs ooit $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 Laagste prijs $ 0.00000451$ 0.00000451 $ 0.00000451 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +1.71% Prijswijziging (7D) -14.42% Prijswijziging (7D) -14.42%

FREEDA (FREEDA) real-time prijs is $0.00000462. De afgelopen 24 uur werd er FREEDA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000451 en een hoogtepunt van $ 0.00000464, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FREEDA hoogste prijs aller tijden is $ 0.00004477, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000451 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FREEDA met -- veranderd in het afgelopen uur, +1.71% in de afgelopen 24 uur en -14.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FREEDA (FREEDA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.62K$ 4.62K $ 4.62K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FREEDA is $ 4.62K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FREEDA is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.62K.