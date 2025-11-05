Free Republic of Verdis (VERDIS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.22% Prijswijziging (1D) -32.89% Prijswijziging (7D) +181.75% Prijswijziging (7D) +181.75%

Free Republic of Verdis (VERDIS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er VERDIS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De VERDIS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is VERDIS met +1.22% veranderd in het afgelopen uur, -32.89% in de afgelopen 24 uur en +181.75% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 25.13K$ 25.13K $ 25.13K Circulerende voorraad 998.44M 998.44M 998.44M Totale voorraad 998,435,357.7372496 998,435,357.7372496 998,435,357.7372496

De huidige marktkapitalisatie van Free Republic of Verdis is $ 25.13K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van VERDIS is 998.44M, met een totale voorraad van 998435357.7372496. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 25.13K.