The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Frax Price Index Share (FPIS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 19.81M $ 19.81M $ 19.81M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 36.25M $ 36.25M $ 36.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.64M $ 54.64M $ 54.64M Hoogste ooit: $ 14.2 $ 14.2 $ 14.2 Laagste ooit: $ 0.3175 $ 0.3175 $ 0.3175 Huidige prijs: $ 0.535321 $ 0.535321 $ 0.535321 Meer informatie over Frax Price Index Share (FPIS) prijs

Frax Price Index Share (FPIS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Frax Price Index Share (FPIS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FPIS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FPIS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FPIS begrijpt, kun je de live prijs van FPIS token verkennen!

