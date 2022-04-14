FRAUDE (INSS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FRAUDE (INSS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FRAUDE (INSS) Informatie The real minimum wage is the patience of the Brazilian. Reached $INSS — the currency that does not beat, it returns! 90 Bi is gone? We found it and turned it into a meme! Officiële website: https://pump.fun/coin/GHWKMvU2ipeATUQ3TcnWoQvMdxyTonhWbnc41CGBpump Whitepaper: https://linktr.ee/INSS_ Koop nu INSS!

FRAUDE (INSS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FRAUDE (INSS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.01K $ 5.01K $ 5.01K Totale voorraad: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M Circulerende voorraad: $ 999.50M $ 999.50M $ 999.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 5.01K $ 5.01K $ 5.01K Hoogste ooit: $ 0.00017633 $ 0.00017633 $ 0.00017633 Laagste ooit: $ 0.00000348 $ 0.00000348 $ 0.00000348 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FRAUDE (INSS) prijs

FRAUDE (INSS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FRAUDE (INSS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal INSS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel INSS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van INSS begrijpt, kun je de live prijs van INSS token verkennen!

Prijsvoorspelling van INSS Wil je weten waar je INSS naartoe gaat? Onze INSS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van INSS token!

