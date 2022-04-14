FrankenFrog (FFROG) Tokenomie
FrankenFrog (FFROG) Informatie
FrankenFrog is a Tamagotchi-style meme token on the Solana blockchain, designed to grow and evolve with community engagement. Created by the ingenious mad scientist Dr. Croakstein, FrankenFrog starts as an enchanted egg and hatches into various stages of development as milestones are reached.
The journey begins at 0 followers, with the egg stage glowing with potential. As the community grows to 1,000 followers, the egg hatches and the $FFROG token is released. Each subsequent milestone (1,000, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, and 100,000 followers) sees FrankenFrog evolve from a young frog, then to a scientist frog, and finally into a wise sage frog. Each stage brings new features, utilities, and exciting partnerships.
Join the FrankenFrog adventure, be part of a dynamic and growing community, and help bring this magical, ribbiting journey to life!
FrankenFrog (FFROG) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FrankenFrog (FFROG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
FrankenFrog (FFROG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van FrankenFrog (FFROG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal FFROG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel FFROG tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
