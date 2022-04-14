FRAGMA (FRAGMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FRAGMA (FRAGMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FRAGMA (FRAGMA) Informatie Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file. Officiële website: https://www.frgm.io/ Whitepaper: https://www.frgm.io/library/whitepaper

FRAGMA (FRAGMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FRAGMA (FRAGMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 27.18K $ 27.18K $ 27.18K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 27.18K $ 27.18K $ 27.18K Hoogste ooit: $ 0.01094455 $ 0.01094455 $ 0.01094455 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027183 $ 0.00027183 $ 0.00027183 Meer informatie over FRAGMA (FRAGMA) prijs

FRAGMA (FRAGMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FRAGMA (FRAGMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FRAGMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FRAGMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FRAGMA begrijpt, kun je de live prijs van FRAGMA token verkennen!

Prijsvoorspelling van FRAGMA Wil je weten waar je FRAGMA naartoe gaat? Onze FRAGMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FRAGMA token!

