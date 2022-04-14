FPI Bank (FPIBANK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FPI Bank (FPIBANK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FPI Bank (FPIBANK) Informatie It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Officiële website: https://fpibank.com/ Whitepaper: https://fpibank.com/#whitepaper Koop nu FPIBANK!

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FPI Bank (FPIBANK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Totale voorraad: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Circulerende voorraad: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Hoogste ooit: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 Laagste ooit: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Huidige prijs: $ 0.00356321 $ 0.00356321 $ 0.00356321 Meer informatie over FPI Bank (FPIBANK) prijs

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FPI Bank (FPIBANK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FPIBANK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FPIBANK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FPIBANK begrijpt, kun je de live prijs van FPIBANK token verkennen!

Prijsvoorspelling van FPIBANK Wil je weten waar je FPIBANK naartoe gaat? Onze FPIBANK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FPIBANK token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!