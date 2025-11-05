BeursDEX+
De live Fox inu prijs vandaag is 0.00201644 USD. Volg realtime FINU naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FINU prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FINU

FINU Prijsinformatie

Wat is FINU

FINU whitepaper

FINU officiële website

FINU tokenomie

FINU Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Fox inu logo

Fox inu Prijs (FINU)

Niet genoteerd

1 FINU naar USD live prijs:

$0.00207015
+25.70%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Fox inu (FINU) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:08:11 (UTC+8)

Fox inu (FINU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00163297
24u laag
$ 0.00250474
24u hoog

$ 0.00163297
$ 0.00250474
$ 0.00865818
$ 0.00134613
+1.17%

+23.34%

-21.63%

-21.63%

Fox inu (FINU) real-time prijs is $0.00201644. De afgelopen 24 uur werd er FINU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00163297 en een hoogtepunt van $ 0.00250474, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FINU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00865818, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00134613 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FINU met +1.17% veranderd in het afgelopen uur, +23.34% in de afgelopen 24 uur en -21.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fox inu (FINU) Marktinformatie

$ 199.35K
--
$ 199.35K
98.86M
98,861,777.11371821
De huidige marktkapitalisatie van Fox inu is $ 199.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FINU is 98.86M, met een totale voorraad van 98861777.11371821. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 199.35K.

Fox inu (FINU) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Fox inu naar USD $ +0.00038156.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Fox inu naar USD $ -0.0010129090.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Fox inu naar USD $ -0.0008482562.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Fox inu naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00038156+23.34%
30 dagen$ -0.0010129090-50.23%
60 dagen$ -0.0008482562-42.06%
90 dagen$ 0--

Wat is Fox inu (FINU)?

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Fox inu (FINU) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Fox inu Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Fox inu (FINU) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Fox inu (FINU) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Fox inu te bekijken.

Bekijk nu de Fox inu prijsvoorspelling !

FINU naar lokale valuta's

Fox inu (FINU) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Fox inu (FINU) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FINU token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Fox inu (FINU)

Hoeveel is Fox inu (FINU) vandaag waard?
De live FINU prijs in USD is 0.00201644 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FINU naar USD prijs?
De huidige prijs van FINU naar USD is $ 0.00201644. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Fox inu?
De marktkapitalisatie van FINU is $ 199.35K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FINU?
De circulerende voorraad van FINU is 98.86M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FINU?
FINU bereikte een ATH-prijs van 0.00865818 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FINU?
FINU zag een ATL-prijs van 0.00134613 USD.
Wat is het handelsvolume van FINU?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FINU is -- USD.
Zal FINU dit jaar hoger gaan?
FINU kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FINU prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Fox inu (FINU) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

