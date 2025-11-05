Fox inu (FINU) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00163297 $ 0.00163297 $ 0.00163297 24u laag $ 0.00250474 $ 0.00250474 $ 0.00250474 24u hoog 24u laag $ 0.00163297$ 0.00163297 $ 0.00163297 24u hoog $ 0.00250474$ 0.00250474 $ 0.00250474 Hoogste prijs ooit $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Laagste prijs $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Prijswijziging (1u) +1.17% Prijswijziging (1D) +23.34% Prijswijziging (7D) -21.63% Prijswijziging (7D) -21.63%

Fox inu (FINU) real-time prijs is $0.00201644. De afgelopen 24 uur werd er FINU verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00163297 en een hoogtepunt van $ 0.00250474, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FINU hoogste prijs aller tijden is $ 0.00865818, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00134613 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FINU met +1.17% veranderd in het afgelopen uur, +23.34% in de afgelopen 24 uur en -21.63% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fox inu (FINU) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 199.35K$ 199.35K $ 199.35K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 199.35K$ 199.35K $ 199.35K Circulerende voorraad 98.86M 98.86M 98.86M Totale voorraad 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

De huidige marktkapitalisatie van Fox inu is $ 199.35K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FINU is 98.86M, met een totale voorraad van 98861777.11371821. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 199.35K.