Fottie (FOTTIE) Informatie Memecoin for Pepe official girlfriend made by Matt Furie, can be seen in his "BigActive" account and opensea collection "Hedz" named Fottie. Memecoin for Pepe official girlfriend made by Matt Furie, can be seen in his "BigActive" account and opensea collection "Hedz" named Fottie. Officiële website: https://fottiecoin.org/ Whitepaper: https://medium.com/@fottie Koop nu FOTTIE!

Fottie (FOTTIE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fottie (FOTTIE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 171.92K Totale voorraad: $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 171.92K Hoogste ooit: $ 0.00005612 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Fottie (FOTTIE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fottie (FOTTIE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOTTIE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOTTIE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOTTIE begrijpt, kun je de live prijs van FOTTIE token verkennen!

