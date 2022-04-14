FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Informatie "Fortune Favors The Brave" is a community-driven token within the Cronos ecosystem. The mission is to increase awareness of the Cronos Chain in the cryptospace. $FFTB encourages collaborations, educational content and a strong community that helps users understand Cronos better. It serves as a bridge between CryptoCom users and the Cronos Ecosystem, contributing to Cronos growth and success. #FFTB🚀 Officiële website: https://fftb.space

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 255.11K $ 255.11K $ 255.11K Totale voorraad: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B Circulerende voorraad: $ 99.75B $ 99.75B $ 99.75B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 255.11K $ 255.11K $ 255.11K Hoogste ooit: $ 0.00004707 $ 0.00004707 $ 0.00004707 Laagste ooit: $ 0.00000115 $ 0.00000115 $ 0.00000115 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) prijs

FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FORTUNE FAVOURS THE BRAVE (FFTB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FFTB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FFTB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FFTB begrijpt, kun je de live prijs van FFTB token verkennen!

Prijsvoorspelling van FFTB Wil je weten waar je FFTB naartoe gaat? Onze FFTB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FFTB token!

