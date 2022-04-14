ForTube (FOR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ForTube (FOR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ForTube (FOR) Informatie ForTube is the leading global DeFi lending platform launched by The Force Protocol. It is committed to providing decentralized lending services for cryptoasset enthusiasts around the world, supporting most of the world's popular assets. ForTube is based on smart contracts and automated algorithm technology. Users can deposit tokens to earn interest, pledge to borrow tokens and pay interests. ForTube's interest rate is determined by market supply and demand. Assets are controlled by users. ForTube allows users to deposit and withdraw anytime, borrow and repay anytime globally. Officiële website: https://for.tube/home

ForTube (FOR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ForTube (FOR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 406.51K $ 406.51K $ 406.51K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 563.72M $ 563.72M $ 563.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 721.13K $ 721.13K $ 721.13K Hoogste ooit: $ 0.167203 $ 0.167203 $ 0.167203 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00072101 $ 0.00072101 $ 0.00072101 Meer informatie over ForTube (FOR) prijs

ForTube (FOR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ForTube (FOR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOR begrijpt, kun je de live prijs van FOR token verkennen!

