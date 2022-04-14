Forkast (CGX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Forkast (CGX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Forkast (CGX) Informatie Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards. Officiële website: https://www.forkast.gg/ Koop nu CGX!

Forkast (CGX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Forkast (CGX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 314.78K $ 314.78K $ 314.78K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 175.01M $ 175.01M $ 175.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Hoogste ooit: $ 0.03869795 $ 0.03869795 $ 0.03869795 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00179861 $ 0.00179861 $ 0.00179861 Meer informatie over Forkast (CGX) prijs

Forkast (CGX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Forkast (CGX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CGX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CGX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CGX begrijpt, kun je de live prijs van CGX token verkennen!

Prijsvoorspelling van CGX Wil je weten waar je CGX naartoe gaat? Onze CGX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van CGX token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!