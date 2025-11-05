Fork Chain (FORK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00497353$ 0.00497353 $ 0.00497353 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.35% Prijswijziging (1D) -5.89% Prijswijziging (7D) -31.16% Prijswijziging (7D) -31.16%

Fork Chain (FORK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FORK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FORK hoogste prijs aller tijden is $ 0.00497353, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FORK met +1.35% veranderd in het afgelopen uur, -5.89% in de afgelopen 24 uur en -31.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Fork Chain (FORK) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 13.46K$ 13.46K $ 13.46K Circulerende voorraad 999.41M 999.41M 999.41M Totale voorraad 999,405,993.479692 999,405,993.479692 999,405,993.479692

De huidige marktkapitalisatie van Fork Chain is $ 13.46K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FORK is 999.41M, met een totale voorraad van 999405993.479692. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 13.46K.