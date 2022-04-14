Forj (BONDLY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Forj (BONDLY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Forj (BONDLY) Informatie About Forj A subsidiary of Animoca Brands, Forj delivers leading Web3 products and technologies that create unique fan experiences for creators. A truly end-to-end solution, Forj is the next frontier of fan engagement through its use of NFTs, metaverse protocols, and blockchain tech to bring fans closer to their favorite creator brands in Music, Entertainment, Gaming and beyond. With major partnerships including influencer Logan Paul, Grammy-nominated musician Lewis Capaldi, and leading creator platform Spring, Forj has an enviable track-record of success in the sector. Forj-owned brands include metaverse infrastructure project Metaprints and leading GameFi project PolkaPets. For more information visit www.forj.network Officiële website: https://forj.network/

Forj (BONDLY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Forj (BONDLY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 828.73K $ 828.73K $ 828.73K Totale voorraad: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M Circulerende voorraad: $ 983.62M $ 983.62M $ 983.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 828.73K $ 828.73K $ 828.73K Hoogste ooit: $ 0.875432 $ 0.875432 $ 0.875432 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00084253 $ 0.00084253 $ 0.00084253 Meer informatie over Forj (BONDLY) prijs

Forj (BONDLY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Forj (BONDLY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BONDLY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BONDLY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BONDLY begrijpt, kun je de live prijs van BONDLY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BONDLY Wil je weten waar je BONDLY naartoe gaat? Onze BONDLY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BONDLY token!

