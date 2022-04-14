Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Forgive Me Father ($PURGE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Forgive Me Father ($PURGE) Informatie Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Officiële website: https://www.absolveme.ai Koop nu $PURGE!

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Forgive Me Father ($PURGE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Totale voorraad: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Circulerende voorraad: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Hoogste ooit: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Laagste ooit: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Huidige prijs: $ 0.00392083 $ 0.00392083 $ 0.00392083 Meer informatie over Forgive Me Father ($PURGE) prijs

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Forgive Me Father ($PURGE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $PURGE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $PURGE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $PURGE begrijpt, kun je de live prijs van $PURGE token verkennen!

Prijsvoorspelling van $PURGE Wil je weten waar je $PURGE naartoe gaat? Onze $PURGE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $PURGE token!

