Forg (FORG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.27% Prijswijziging (1D) -21.16% Prijswijziging (7D) -34.00% Prijswijziging (7D) -34.00%

Forg (FORG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FORG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FORG hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FORG met -0.27% veranderd in het afgelopen uur, -21.16% in de afgelopen 24 uur en -34.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Forg (FORG) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 115.31K$ 115.31K $ 115.31K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 115.31K$ 115.31K $ 115.31K Circulerende voorraad 420.69B 420.69B 420.69B Totale voorraad 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Forg is $ 115.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FORG is 420.69B, met een totale voorraad van 420690000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 115.31K.