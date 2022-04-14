FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Informatie $FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community. Officiële website: https://ftpxbt.fun/ Whitepaper: https://ftpxbt.fun/

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.98K $ 8.98K $ 8.98K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.98K $ 8.98K $ 8.98K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) prijs

FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FTPXBT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FTPXBT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FTPXBT begrijpt, kun je de live prijs van FTPXBT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FTPXBT Wil je weten waar je FTPXBT naartoe gaat? Onze FTPXBT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FTPXBT token!

