For Loot And Glory (FLAG) Informatie For Loot And Glory's guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it's private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we've created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards. Officiële website: https://forlootandglory.io/ Koop nu FLAG!

For Loot And Glory (FLAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor For Loot And Glory (FLAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 73.90K $ 73.90K $ 73.90K Hoogste ooit: $ 7.98 $ 7.98 $ 7.98 Laagste ooit: $ 0.07304 $ 0.07304 $ 0.07304 Huidige prijs: $ 0.073896 $ 0.073896 $ 0.073896 Meer informatie over For Loot And Glory (FLAG) prijs

For Loot And Glory (FLAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van For Loot And Glory (FLAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLAG begrijpt, kun je de live prijs van FLAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLAG Wil je weten waar je FLAG naartoe gaat? Onze FLAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLAG token!

