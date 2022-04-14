footcoin (FOOTCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in footcoin (FOOTCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

footcoin (FOOTCOIN) Informatie Footcoin is a memecoin launched on pumpfun 3/29/2025 and migrated to pumpswap 3/30/2025. This project went viral, and established a real brand in the solana ecosystem in an important META with considerable mindshare in the crypto universe. We have been called part of the "trifecta": including titcoin, buttcoin, footcoin. We have an active community, cult like following all over the world, that continues to endure and thrive. We continue to occupy an important part of the crypto space, and people continue to wish to know more about us. Footcoin is a memecoin launched on pumpfun 3/29/2025 and migrated to pumpswap 3/30/2025. This project went viral, and established a real brand in the solana ecosystem in an important META with considerable mindshare in the crypto universe. We have been called part of the "trifecta": including titcoin, buttcoin, footcoin. We have an active community, cult like following all over the world, that continues to endure and thrive. We continue to occupy an important part of the crypto space, and people continue to wish to know more about us. Officiële website: https://x.com/footcoin_cto Koop nu FOOTCOIN!

footcoin (FOOTCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor footcoin (FOOTCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 81.64K $ 81.64K $ 81.64K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 81.64K $ 81.64K $ 81.64K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over footcoin (FOOTCOIN) prijs

footcoin (FOOTCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van footcoin (FOOTCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOOTCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOOTCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOOTCOIN begrijpt, kun je de live prijs van FOOTCOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van FOOTCOIN Wil je weten waar je FOOTCOIN naartoe gaat? Onze FOOTCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FOOTCOIN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!