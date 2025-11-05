BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Football World Community prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime FWC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FWC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Football World Community prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime FWC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FWC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FWC

FWC Prijsinformatie

Wat is FWC

FWC whitepaper

FWC officiële website

FWC tokenomie

FWC Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Football World Community logo

Football World Community Prijs (FWC)

Niet genoteerd

1 FWC naar USD live prijs:

--
----
+0.50%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Football World Community (FWC) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:07:53 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+0.32%

-18.43%

-18.43%

Football World Community (FWC) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FWC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FWC hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FWC met +0.64% veranderd in het afgelopen uur, +0.32% in de afgelopen 24 uur en -18.43% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Football World Community (FWC) Marktinformatie

$ 245.89K
$ 245.89K$ 245.89K

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

De huidige marktkapitalisatie van Football World Community is $ 245.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FWC is 41,159.68T, met een totale voorraad van 2.0e+17. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.19M.

Football World Community (FWC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Football World Community naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Football World Community naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Football World Community naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Football World Community naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.32%
30 dagen$ 0-36.87%
60 dagen$ 0-19.05%
90 dagen$ 0--

Wat is Football World Community (FWC)?

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Football World Community (FWC) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Football World Community Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Football World Community (FWC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Football World Community (FWC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Football World Community te bekijken.

Bekijk nu de Football World Community prijsvoorspelling !

FWC naar lokale valuta's

Football World Community (FWC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Football World Community (FWC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FWC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Football World Community (FWC)

Hoeveel is Football World Community (FWC) vandaag waard?
De live FWC prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FWC naar USD prijs?
De huidige prijs van FWC naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Football World Community?
De marktkapitalisatie van FWC is $ 245.89K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FWC?
De circulerende voorraad van FWC is 41,159.68T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FWC?
FWC bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FWC?
FWC zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van FWC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FWC is -- USD.
Zal FWC dit jaar hoger gaan?
FWC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FWC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:07:53 (UTC+8)

Football World Community (FWC) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,615.77
$102,615.77$102,615.77

-0.54%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,338.19
$3,338.19$3,338.19

-4.81%

Solana logo

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

-2.11%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1950
$1.1950$1.1950

+59.86%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,615.77
$102,615.77$102,615.77

-0.54%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,338.19
$3,338.19$3,338.19

-4.81%

Solana logo

Solana

SOL

$158.07
$158.07$158.07

-2.11%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2469
$2.2469$2.2469

-1.54%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16398
$0.16398$0.16398

+0.03%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04402
$0.04402$0.04402

+76.08%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00962
$0.00962$0.00962

+28.26%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00853
$0.00853$0.00853

+31.23%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2900
$0.2900$0.2900

+480.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2900
$0.2900$0.2900

+480.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07128
$0.07128$0.07128

+364.66%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000044060
$0.0000000044060$0.0000000044060

+214.66%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1645
$0.1645$0.1645

+151.14%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008786
$0.000008786$0.000008786

+130.18%