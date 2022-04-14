Football Coin (XFC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Football Coin (XFC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Football Coin (XFC) Informatie XFC Coin is a digital currency built using technology similar to that of Bitcoin, with the same monetary properties. XFC Coin is the registered crypto currency of FootballCoin, used for in-game transactions and for trading against other currencies. The first Football Manager game with collectible cards. You own what you collect. Create your own football team based on official stats and win. FootballCoin is developed on top of Bitcoin's blockchain technology and features it's own cryptocurrency – XFCCOIN. FootballCoin allows you to act like a real manager, predicting player form, match outcomes, ability development and rewarding managers for their results. Building your fantasy team will have you choose from the available list of professional players. Based on the performance of the selected players, your team will accumulate or lose points. Positive events (such as scoring goals, contributing assists, keeping a clean sheet) will add points to your team. Negative events (such as receiving yellow/red cards, conceding goals, missing penalties) will see the players lose points. Moreover, players' positions are of relevance as they have a direct impact on how they score in the game. Build a team with efficient players, who will score high and make you win! Officiële website: https://www.footballcoin.io/

Football Coin (XFC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Football Coin (XFC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.67M $ 8.67M $ 8.67M Hoogste ooit: $ 0.01569936 $ 0.01569936 $ 0.01569936 Laagste ooit: $ 0.00136667 $ 0.00136667 $ 0.00136667 Huidige prijs: $ 0.00866955 $ 0.00866955 $ 0.00866955 Meer informatie over Football Coin (XFC) prijs

Football Coin (XFC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Football Coin (XFC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal XFC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel XFC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van XFC begrijpt, kun je de live prijs van XFC token verkennen!

