FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomie

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Informatie solana.fun is a token launchpad + a revolutionary DEX within one product that incentivizes early LP and Late withdrawal with a revenue claim mechanism for the community through the $fomo3d token. there are two models, gobble dot fun( which is cpmms competitor like raydium; the revenue generated from it goes to fomo3d stakers, nft holders and dev, the other model is fomo3d launchpad which is pumpfun competitor as fees are half as compared to pf, there is 0.5% tx fee on launches till bonding, half of it goes to $PET holders and the other half goes to fomo3d stakers and nft holders Officiële website: https://www.solana.fun/fomo/

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FOMO 3D (FOMO3D.FUN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.22K $ 23.22K $ 23.22K Totale voorraad: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M Circulerende voorraad: $ 990.71M $ 990.71M $ 990.71M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 23.22K $ 23.22K $ 23.22K Hoogste ooit: $ 0.02397837 $ 0.02397837 $ 0.02397837 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over FOMO 3D (FOMO3D.FUN) prijs

FOMO 3D (FOMO3D.FUN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FOMO 3D (FOMO3D.FUN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FOMO3D.FUN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FOMO3D.FUN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FOMO3D.FUN begrijpt, kun je de live prijs van FOMO3D.FUN token verkennen!

