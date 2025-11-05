Flyte AI (FLYTE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0.00100167 $ 0.00100167 $ 0.00100167 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0.00100167$ 0.00100167 $ 0.00100167 Hoogste prijs ooit $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.04% Prijswijziging (1D) -10.58% Prijswijziging (7D) -47.61% Prijswijziging (7D) -47.61%

Flyte AI (FLYTE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FLYTE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0.00100167, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FLYTE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00254651, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FLYTE met -0.04% veranderd in het afgelopen uur, -10.58% in de afgelopen 24 uur en -47.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flyte AI (FLYTE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 813.50K$ 813.50K $ 813.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 813.50K$ 813.50K $ 813.50K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Flyte AI is $ 813.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FLYTE is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 813.50K.