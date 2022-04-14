Fluxbot (FLUXB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Fluxbot (FLUXB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Fluxbot (FLUXB) Informatie Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Fluxbot is Solana's #1 Telegram trading bot. Fluxbot facilitates next generation trading with lightning-fast swaps and snipers allowing users to buy and sell tokens across Solana, including for Token 2022/SPL+ tokens. Winner of Hyperdrive Hackathon (Grand Champion) at Solana Breakpoint 2023, and backed by Solana Foundation, Fluxbot features advanced algorithms and robust infrastructure with a built in AI assistant and rugcheck. Officiële website: https://fluxbot.xyz/ Whitepaper: https://docs.fluxbot.xyz/ Koop nu FLUXB!

Fluxbot (FLUXB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Fluxbot (FLUXB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Totale voorraad: $ 499.98M $ 499.98M $ 499.98M Circulerende voorraad: $ 430.63M $ 430.63M $ 430.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Hoogste ooit: $ 0.149311 $ 0.149311 $ 0.149311 Laagste ooit: $ 0.00191625 $ 0.00191625 $ 0.00191625 Huidige prijs: $ 0.01236473 $ 0.01236473 $ 0.01236473 Meer informatie over Fluxbot (FLUXB) prijs

Fluxbot (FLUXB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Fluxbot (FLUXB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLUXB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLUXB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLUXB begrijpt, kun je de live prijs van FLUXB token verkennen!

