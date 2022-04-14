Flurry Finance (FLURRY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flurry Finance (FLURRY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flurry Finance (FLURRY) Informatie FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees. Officiële website: https://www.flurry.finance/

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flurry Finance (FLURRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 697.64K $ 697.64K $ 697.64K Totale voorraad: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B Circulerende voorraad: $ 824.70M $ 824.70M $ 824.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Hoogste ooit: $ 0.01429149 $ 0.01429149 $ 0.01429149 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00084533 $ 0.00084533 $ 0.00084533 Meer informatie over Flurry Finance (FLURRY) prijs

Flurry Finance (FLURRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flurry Finance (FLURRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLURRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLURRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLURRY begrijpt, kun je de live prijs van FLURRY token verkennen!

