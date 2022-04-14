flocoin (FLOCO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in flocoin (FLOCO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

flocoin (FLOCO) Informatie flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo's full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it's the economic engine of the future event economy. Officiële website: https://eventflo.io/flocoin Whitepaper: https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023 Koop nu FLOCO!

flocoin (FLOCO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor flocoin (FLOCO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 95.04K $ 95.04K $ 95.04K Totale voorraad: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Circulerende voorraad: $ 873.35K $ 873.35K $ 873.35K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M Hoogste ooit: $ 0.795048 $ 0.795048 $ 0.795048 Laagste ooit: $ 0.108801 $ 0.108801 $ 0.108801 Huidige prijs: $ 0.108821 $ 0.108821 $ 0.108821 Meer informatie over flocoin (FLOCO) prijs

flocoin (FLOCO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van flocoin (FLOCO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLOCO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLOCO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLOCO begrijpt, kun je de live prijs van FLOCO token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLOCO Wil je weten waar je FLOCO naartoe gaat? Onze FLOCO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLOCO token!

