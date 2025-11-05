FLIPN (FPN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.12% Prijswijziging (1D) -5.37% Prijswijziging (7D) -26.13% Prijswijziging (7D) -26.13%

FLIPN (FPN) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FPN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FPN hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FPN met -0.12% veranderd in het afgelopen uur, -5.37% in de afgelopen 24 uur en -26.13% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FLIPN (FPN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 174.22K$ 174.22K $ 174.22K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 176.28K$ 176.28K $ 176.28K Circulerende voorraad 494.13M 494.13M 494.13M Totale voorraad 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FLIPN is $ 174.22K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FPN is 494.13M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 176.28K.