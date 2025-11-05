Flip the Frog (FLIP) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.24% Prijswijziging (1D) +0.79% Prijswijziging (7D) -21.88% Prijswijziging (7D) -21.88%

Flip the Frog (FLIP) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er FLIP verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FLIP hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FLIP met -0.24% veranderd in het afgelopen uur, +0.79% in de afgelopen 24 uur en -21.88% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flip the Frog (FLIP) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 14.75K$ 14.75K $ 14.75K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Flip the Frog is $ 14.75K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FLIP is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.75K.