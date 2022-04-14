Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flip Coin (FLIPCOIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flip Coin (FLIPCOIN) Informatie Flipcoin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the playful concept of flipping coins and assets. Designed for community-driven fun, FLIP aims to bring lighthearted engagement to the crypto space. The token leverages Solana's fast and low-cost transactions to enable seamless transfers and interactions within its ecosystem. With a fixed total supply, FLIP tokens are distributed to support community initiatives, development, and partnerships. As a meme coin, Flipcoin thrives on community participation and social momentum. Check CoinGecko or trusted exchanges for real-time price, market cap, and trading volume. Always do your own research before engaging with any cryptocurrency. Officiële website: https://www.flipcoinsolana.com/

Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flip Coin (FLIPCOIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.08K $ 15.08K $ 15.08K Totale voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Circulerende voorraad: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.08K $ 15.08K $ 15.08K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Flip Coin (FLIPCOIN) prijs

Flip Coin (FLIPCOIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flip Coin (FLIPCOIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLIPCOIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLIPCOIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLIPCOIN begrijpt, kun je de live prijs van FLIPCOIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLIPCOIN Wil je weten waar je FLIPCOIN naartoe gaat? Onze FLIPCOIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLIPCOIN token!

