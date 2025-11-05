Flaze Coin (FLAZE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Laagste prijs $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) +16.87% Prijswijziging (7D) +16.87%

Flaze Coin (FLAZE) real-time prijs is $0.00336595. De afgelopen 24 uur werd er FLAZE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FLAZE hoogste prijs aller tijden is $ 0.01720448, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00211363 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FLAZE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en +16.87% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 64.85K$ 64.85K $ 64.85K Circulerende voorraad 19.27M 19.27M 19.27M Totale voorraad 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

De huidige marktkapitalisatie van Flaze Coin is $ 64.85K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FLAZE is 19.27M, met een totale voorraad van 19265572.042045552. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 64.85K.