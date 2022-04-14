FlatQube (QUBE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in FlatQube (QUBE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

FlatQube (QUBE) Informatie FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all. Officiële website: https://flatqube.io/

FlatQube (QUBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor FlatQube (QUBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.07K $ 44.07K $ 44.07K Totale voorraad: $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Circulerende voorraad: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 240.33K $ 240.33K $ 240.33K Hoogste ooit: $ 58.61 $ 58.61 $ 58.61 Laagste ooit: $ 0.00729171 $ 0.00729171 $ 0.00729171 Huidige prijs: $ 0.01608824 $ 0.01608824 $ 0.01608824 Meer informatie over FlatQube (QUBE) prijs

FlatQube (QUBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van FlatQube (QUBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal QUBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel QUBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van QUBE begrijpt, kun je de live prijs van QUBE token verkennen!

Prijsvoorspelling van QUBE Wil je weten waar je QUBE naartoe gaat? Onze QUBE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van QUBE token!

