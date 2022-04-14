Flat Earth (FLAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flat Earth (FLAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flat Earth (FLAT) Informatie Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Flat Earth is about bringing Flat Earth community/movement together in the crypto space. Flat Earth has been a hot topic for decades causing split views and opinions of the Earth that we live on. And now the Flat Earth community have a way to band together, and having fun along the way. Giving back to the Flat Earth community through competitions & giveaways and having plenty of meme's, plenty of fun, plenty of laughter along the way. The Flat Earth meme coin, thats built on Bitcoin and Stacks. Officiële website: https://flatearthdev.xyz Koop nu FLAT!

Flat Earth (FLAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flat Earth (FLAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 279.76K Totale voorraad: $ 754.73M Circulerende voorraad: $ 754.73M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 279.76K Hoogste ooit: $ 0.02097604 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00037067

Flat Earth (FLAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flat Earth (FLAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLAT begrijpt, kun je de live prijs van FLAT token verkennen!

