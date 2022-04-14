Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flat Earth Coin (FLAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flat Earth Coin (FLAT) Informatie Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Officiële website: http://flatearthtoken.co/ Whitepaper: https://flatearthtoken.co/whitepaper/

Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flat Earth Coin (FLAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.84K $ 37.84K $ 37.84K Totale voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Circulerende voorraad: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.84K $ 37.84K $ 37.84K Hoogste ooit: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Flat Earth Coin (FLAT) prijs

Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flat Earth Coin (FLAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLAT begrijpt, kun je de live prijs van FLAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van FLAT Wil je weten waar je FLAT naartoe gaat? Onze FLAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van FLAT token!

