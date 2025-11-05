Flash Liquidity Token (FLP.1) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 24u laag $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24u hoog 24u laag $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 24u hoog $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 Hoogste prijs ooit $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 Laagste prijs $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -0.74% Prijswijziging (7D) -9.28% Prijswijziging (7D) -9.28%

Flash Liquidity Token (FLP.1) real-time prijs is $1.3. De afgelopen 24 uur werd er FLP.1 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.25 en een hoogtepunt van $ 1.33, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FLP.1 hoogste prijs aller tijden is $ 1.58, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.18 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FLP.1 met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -0.74% in de afgelopen 24 uur en -9.28% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flash Liquidity Token (FLP.1) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.28M$ 4.28M $ 4.28M Circulerende voorraad 3.28M 3.28M 3.28M Totale voorraad 3,284,551.892907 3,284,551.892907 3,284,551.892907

De huidige marktkapitalisatie van Flash Liquidity Token is $ 4.28M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FLP.1 is 3.28M, met een totale voorraad van 3284551.892907. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.28M.