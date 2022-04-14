Flare Token (1FLR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flare Token (1FLR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Officiële website: https://pipeflare.io

Flare Token (1FLR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flare Token (1FLR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.88K $ 12.88K $ 12.88K Totale voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Circulerende voorraad: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.88K $ 12.88K $ 12.88K Hoogste ooit: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Flare Token (1FLR) prijs

Flare Token (1FLR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flare Token (1FLR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal 1FLR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel 1FLR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van 1FLR begrijpt, kun je de live prijs van 1FLR token verkennen!

Prijsvoorspelling van 1FLR Wil je weten waar je 1FLR naartoe gaat? Onze 1FLR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van 1FLR token!

