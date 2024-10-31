Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Flare Staked Ether (FLRETH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Flare Staked Ether (FLRETH) Informatie flrETH is a Flare-native ETH LST that delivers DeFi's highest ETH staking yield to Flare users and builders. By minting flrETH, users gain access to the yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet—without leaving Flare. flrETH is an "index token" designed to appreciate in value against ETH over time. When users withdraw back to ETH, the accumulated yield is included automatically. No need to track rebases or wrap tokens—just use flrETH in DeFi on Flare as you normally would. flrETH has been live since October 31st, 2024, and has surpassed over $3M TVL — becoming one of the largest assets on Flare. Officiële website: https://flare.dinero.xyz/

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flare Staked Ether (FLRETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Totale voorraad: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K Circulerende voorraad: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Hoogste ooit: $ 5,115.59 $ 5,115.59 $ 5,115.59 Laagste ooit: $ 1,433.82 $ 1,433.82 $ 1,433.82 Huidige prijs: $ 4,302.93 $ 4,302.93 $ 4,302.93 Meer informatie over Flare Staked Ether (FLRETH) prijs

Flare Staked Ether (FLRETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Flare Staked Ether (FLRETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal FLRETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel FLRETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van FLRETH begrijpt, kun je de live prijs van FLRETH token verkennen!

