Flare AI (FLARE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Flare AI (FLARE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Flare AI (FLARE) Informatie

​Flare AI is a decentralized platform that integrates advanced AI agents to streamline trading, research, and portfolio management across spot and leveraged markets. Its key features include a Research Agent for analyzing social sentiment and on-chain data, a Solana Agent for executing complex transactions, and a Hyperliquid Agent enabling natural language-based trading. The platform offers real-time analytics, intuitive interfaces, and cross-chain bridging capabilities. Holding Flare tokens provides users with exclusive benefits within the ecosystem.

Officiële website:
https://flareai.xyz/

Flare AI (FLARE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Flare AI (FLARE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 10.11K
Totale voorraad:
$ 999.77M
Circulerende voorraad:
$ 999.77M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 10.11K
Hoogste ooit:
$ 0.00221312
Laagste ooit:
$ 0
Huidige prijs:
$ 0
Flare AI (FLARE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Flare AI (FLARE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal FLARE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel FLARE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van FLARE begrijpt, kun je de live prijs van FLARE token verkennen!

