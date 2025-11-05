Flagship by Virtuals (FYI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00457959 $ 0.00457959 $ 0.00457959 24u laag $ 0.00535067 $ 0.00535067 $ 0.00535067 24u hoog 24u laag $ 0.00457959$ 0.00457959 $ 0.00457959 24u hoog $ 0.00535067$ 0.00535067 $ 0.00535067 Hoogste prijs ooit $ 0.02405088$ 0.02405088 $ 0.02405088 Laagste prijs $ 0.00218454$ 0.00218454 $ 0.00218454 Prijswijziging (1u) -0.03% Prijswijziging (1D) -4.87% Prijswijziging (7D) -26.42% Prijswijziging (7D) -26.42%

Flagship by Virtuals (FYI) real-time prijs is $0.00467968. De afgelopen 24 uur werd er FYI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00457959 en een hoogtepunt van $ 0.00535067, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FYI hoogste prijs aller tijden is $ 0.02405088, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00218454 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FYI met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, -4.87% in de afgelopen 24 uur en -26.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 418.23K$ 418.23K $ 418.23K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Circulerende voorraad 89.19M 89.19M 89.19M Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Flagship by Virtuals is $ 418.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FYI is 89.19M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.69M.