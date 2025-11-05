BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Flagship by Virtuals prijs vandaag is 0.00467968 USD. Volg realtime FYI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FYI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Flagship by Virtuals prijs vandaag is 0.00467968 USD. Volg realtime FYI naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FYI prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over FYI

FYI Prijsinformatie

Wat is FYI

FYI whitepaper

FYI officiële website

FYI tokenomie

FYI Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Flagship by Virtuals logo

Flagship by Virtuals Prijs (FYI)

Niet genoteerd

1 FYI naar USD live prijs:

$0.00467968
$0.00467968$0.00467968
-4.80%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Flagship by Virtuals (FYI) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:07:12 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00457959
$ 0.00457959$ 0.00457959
24u laag
$ 0.00535067
$ 0.00535067$ 0.00535067
24u hoog

$ 0.00457959
$ 0.00457959$ 0.00457959

$ 0.00535067
$ 0.00535067$ 0.00535067

$ 0.02405088
$ 0.02405088$ 0.02405088

$ 0.00218454
$ 0.00218454$ 0.00218454

-0.03%

-4.87%

-26.42%

-26.42%

Flagship by Virtuals (FYI) real-time prijs is $0.00467968. De afgelopen 24 uur werd er FYI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00457959 en een hoogtepunt van $ 0.00535067, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FYI hoogste prijs aller tijden is $ 0.02405088, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00218454 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FYI met -0.03% veranderd in het afgelopen uur, -4.87% in de afgelopen 24 uur en -26.42% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Flagship by Virtuals (FYI) Marktinformatie

$ 418.23K
$ 418.23K$ 418.23K

--
----

$ 4.69M
$ 4.69M$ 4.69M

89.19M
89.19M 89.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Flagship by Virtuals is $ 418.23K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FYI is 89.19M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 4.69M.

Flagship by Virtuals (FYI) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Flagship by Virtuals naar USD $ -0.000239760659514922.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Flagship by Virtuals naar USD $ -0.0009322558.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Flagship by Virtuals naar USD $ -0.0021044862.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Flagship by Virtuals naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000239760659514922-4.87%
30 dagen$ -0.0009322558-19.92%
60 dagen$ -0.0021044862-44.97%
90 dagen$ 0--

Wat is Flagship by Virtuals (FYI)?

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Flagship by Virtuals (FYI) hulpbron

Whitepaper
Officiële website

Flagship by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Flagship by Virtuals (FYI) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Flagship by Virtuals (FYI) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Flagship by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de Flagship by Virtuals prijsvoorspelling !

FYI naar lokale valuta's

Flagship by Virtuals (FYI) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Flagship by Virtuals (FYI) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FYI token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Flagship by Virtuals (FYI)

Hoeveel is Flagship by Virtuals (FYI) vandaag waard?
De live FYI prijs in USD is 0.00467968 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FYI naar USD prijs?
De huidige prijs van FYI naar USD is $ 0.00467968. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Flagship by Virtuals?
De marktkapitalisatie van FYI is $ 418.23K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FYI?
De circulerende voorraad van FYI is 89.19M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FYI?
FYI bereikte een ATH-prijs van 0.02405088 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FYI?
FYI zag een ATL-prijs van 0.00218454 USD.
Wat is het handelsvolume van FYI?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FYI is -- USD.
Zal FYI dit jaar hoger gaan?
FYI kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FYI prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:07:12 (UTC+8)

Flagship by Virtuals (FYI) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,628.53
$102,628.53$102,628.53

-0.53%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,339.99
$3,339.99$3,339.99

-4.76%

Solana logo

Solana

SOL

$158.08
$158.08$158.08

-2.10%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1961
$1.1961$1.1961

+60.01%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,628.53
$102,628.53$102,628.53

-0.53%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,339.99
$3,339.99$3,339.99

-4.76%

Solana logo

Solana

SOL

$158.08
$158.08$158.08

-2.10%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2485
$2.2485$2.2485

-1.47%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16410
$0.16410$0.16410

+0.10%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04470
$0.04470$0.04470

+78.80%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00929
$0.00929$0.00929

+23.86%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00854
$0.00854$0.00854

+31.38%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2917
$0.2917$0.2917

+483.40%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2917
$0.2917$0.2917

+483.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07519
$0.07519$0.07519

+390.15%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000044281
$0.0000000044281$0.0000000044281

+216.24%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1684
$0.1684$0.1684

+157.09%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008769
$0.000008769$0.000008769

+129.73%