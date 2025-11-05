BeursDEX+
De live FixMe AI prijs vandaag is 0.00170805 USD. Volg realtime FIX naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de FIX prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

FixMe AI Prijs (FIX)

1 FIX naar USD live prijs:

$0.00170805
$0.00170805
0.00%1D
FixMe AI (FIX) live prijsgrafiek
FixMe AI (FIX) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0
24u laag
$ 0
$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00612491
$ 0.00612491

$ 0.00167932
$ 0.00167932

-3.64%

-3.64%

FixMe AI (FIX) real-time prijs is $0.00170805. De afgelopen 24 uur werd er FIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00612491, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00167932 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -3.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FixMe AI (FIX) Marktinformatie

$ 49.24K
$ 49.24K

$ 85.40K
$ 85.40K

28.83M
28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FixMe AI is $ 49.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIX is 28.83M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 85.40K.

FixMe AI (FIX) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van FixMe AI naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van FixMe AI naar USD $ -0.0007669668.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van FixMe AI naar USD $ -0.0012092351.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van FixMe AI naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0007669668-44.90%
60 dagen$ -0.0012092351-70.79%
90 dagen$ 0--

Wat is FixMe AI (FIX)?

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

FixMe AI (FIX) hulpbron

Officiële website

FixMe AI Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal FixMe AI (FIX) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je FixMe AI (FIX) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor FixMe AI te bekijken.

Bekijk nu de FixMe AI prijsvoorspelling !

FIX naar lokale valuta's

FixMe AI (FIX) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van FixMe AI (FIX) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van FIX token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over FixMe AI (FIX)

Hoeveel is FixMe AI (FIX) vandaag waard?
De live FIX prijs in USD is 0.00170805 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige FIX naar USD prijs?
De huidige prijs van FIX naar USD is $ 0.00170805. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van FixMe AI?
De marktkapitalisatie van FIX is $ 49.24K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van FIX?
De circulerende voorraad van FIX is 28.83M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van FIX?
FIX bereikte een ATH-prijs van 0.00612491 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van FIX?
FIX zag een ATL-prijs van 0.00167932 USD.
Wat is het handelsvolume van FIX?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van FIX is -- USD.
Zal FIX dit jaar hoger gaan?
FIX kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de FIX prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
FixMe AI (FIX) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

$103,412.85

$3,361.00

$159.41

$1.0001

$1.0106

$103,412.85

$3,361.00

$159.41

$2.2719

$0.16699

