24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.00612491 Laagste prijs $ 0.00167932 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -3.64%

FixMe AI (FIX) real-time prijs is $0.00170805. De afgelopen 24 uur werd er FIX verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De FIX hoogste prijs aller tijden is $ 0.00612491, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00167932 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is FIX met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -3.64% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

FixMe AI (FIX) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 49.24K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 85.40K Circulerende voorraad 28.83M Totale voorraad 50,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van FixMe AI is $ 49.24K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van FIX is 28.83M, met een totale voorraad van 50000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 85.40K.